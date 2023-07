Ducelia Echevarría se burla de la relación entre Rafael y Rosángela: “Más falso”

Ducelia Echevarría se pronunció sobre la presunta relación entre Rosángela Espinoza y Rafael Cardozo indicando que era falso y no pudo evitar burlarse.

En las últimas semanas se ha dado a conocer un supuesto romance entre los chicos reality, pues ambos han sido vinculados sentimentalmente en televisión. Luego de haber puesto fin a su relación con la popular ‘Cachaza’, el brasileño habría despertado sentimientos por la ‘Chica Selfie’. Esto se ha visto en más de una ocasión, pues incluso en la última edición de ‘Esto Es Guerra’ le confesó sus deseos de besarla.

Sin embargo, gran parte del público no cree totalmente en este supuesto romance y asume que todo esto sería armado. Esta opinión ha sido compartida por algunas figuras de la farándula como Magaly Medina y el popular ‘Samu’ de Instarandula.

A estas críticas se suman las de Ducelia Echevarría, quien no pudo evitar burlarse del supuesto romance al pronunciarse sobre el tema.

¿Qué dijo Ducelia Echevarría?

La modelo estuvo en el estreno del ‘Gran Circo Estelar: La fiesta de Tatiana’ en el Mall del Sur, donde habló respecto al nuevo romance que habría nacido entre los dos chicos reality. Ducelia dejó ver que estos estarían haciendo lo que sea por figurar en la competencia. Pues cuando se le preguntó acerca de la relación no pudo evitar las risas.

“Ay eso es más falso, por favor. (Más falso que billete de tres soles) y eso, te diría”, expresó.

“Conocemos lo hipócrita que es Rafael. Si me pides mi opinión sincera, eso es refalso. Tampoco tuvieron otra opción que llevar a Rosángela (como nuevo jale del programa)”, agregó.

Además, no dudó en cuestionar al brasileño por prestarse para este show, pues no sería la primera vez que Rosángela participa en un romance falso. Esto debido a que anteriormente la chica reality ya había sido vinculada sentimentalmente con Zumba y la productora de ‘Combate’ confesó que eso fue armado.

“Él está buscando sus recursos y cuando uno no tiene recursos, por ahí cae. (¿Crees que Rosángela se está enamorando?) Ay, por favor, ¿tú crees que Rafael la va a llevar a…? Mejor no digo. No me hagan hablar mucho”, indicó.

Por otro lado negó tener una amistad con Rosángela Espinoza, pues hasta reveló no tener ningún interés en conocerla.

“No la conozco, no es mi amiga y no me interesa. La verdad no me interesa lo que haga con su vida”, manifestó.