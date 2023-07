¿Embarazada? Greissy Ortega estaría esperando su cuarto hijo

Al parecer Greissy Ortega estaría embarazada, pues durante sus declaraciones en ‘Dilo Fuerte’ Lady Guillén dio algunas pistas de su presunto embarazo.

Tras la polémica generada por Greissy Ortega al rechazar los pasajes de Magaly para volver al Perú, la hermana de Greissy parece estar decidida a regresar al país. Sin embargo, no volvería sola, sino que vendría con sus 3 hijos y hasta embarazada.

Greissy Ortega estaría embarazada de su cuarto hijo

Recientemente Greissy Ortega dio una entrevista para el programa ‘Dilo Fuerte’ de Lady Guillén. Allí la hermana de Milena Zárate dejó ver que estaría pasando por un mal momento y reveló que se encuentra mal de salud.

“Es difícil, todavía no es el tiempo (de decirlo), estoy pasando por un tema de salud complicado, mis estados emocionales cambian, hoy me ves feliz y mañana me ves llorando”, expresó.

Además, la colombiana también dejó ver que podría estar esperando a su cuarto hijo, pues brindó un curioso mensaje.

“Lo único que quiero es recuperarme. Para toda mujer es algo bonito, Dios es el que sabe, pero primero es mi salud, recuperarme, porque siento que las fuerzan me ganan”, señaló.

Lady Guillén da pistas del embarazo

A pesar de que Greissy Ortega no dijo en ningún momento que estaba embarazada, la conductora del programa fue dejando pistas de que podría volver a ser mamá. Lady Guillén parece saber algo más acerca de la vida privada de Greissy y dejó ver que estaría recibiendo una bendición.

“Hay algo más que es tu fuerza, tu sentir, para la decisión que estás tomando. Hay algo más, yo lo sé, pero no puedo meterme en tu vida. Nosotras como madre cometemos muchos errores, pero nadie es nadie para juzgarnos. Sé que estás pasando momentos complicados, pero Dios te está bendiciendo, ¿verdad?”, indicó.

Además, dejó ver que Greissy le habría hecho alguna confesión detrás de cámaras, pues asegura que ambas saben de lo que habla.

“Es tu ‘tema bonito’ para decirlo de esa manera, tú y yo sabemos de qué hablamos, espero que esta situación pueda transformar tu vida”, comentó Lady.

Milena asegura que su hermana tiene hijos para manipular a su esposo

De acuerdo a Milena Zárate, su hermana usa a sus hijos para manipular a Ítalo Villaseca, pues siempre que tiene algún problema reacciona sin importarle el cuidado de ellos. Además, explicó como es que se hace la víctima para manipular a las personas.

“La manera de entrar y manipular a las personas siempre va a ser por medio de esas tres criaturas que no tiene la culpa de nada”, reveló.