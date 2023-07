«Nos hemos dado un tiempo», Amy Gutiérrez anuncia el término de su relación

Amy Gutiérrez anunció que se encuentra soltera pues confirmó que terminó su relación con el bailarín Christian González.

La cantante asistió al Avant Premier de Barbie, donde reporteros de Magaly aprovecharon para preguntarle sobre su vida personal a Amy.

Confirma su soltería

La cantante peruana fue abordada sobre su situación sentimental y dejó en claro que a raíz de su trabajo y su carrera han sido algunos factores finalizar su romance.

“Ahora estoy en stand by, pero feliz y trabajando. Creo que a veces las cosas suceden por algo”, dijo para las cámaras del programa “Magaly TV: La Firme”.

Además, dejó en claro que la distancia y sus proyectos personales han contribuido a que al parecer la relación se enfríe.

“Nos hemos dado un tiempo para poder hacer nuestras cosas. Yo estoy ocupada y ustedes saben que la distancia no ayuda mucho”, añadió.

Romance criticado

Como se recuerda, desde que Amy hizo público su relación con Christian González fue blanco de críticas por la apariencia de su galán. Amy realizó un en vivo junto a su en ese entonces pareja, cuando de repente usuarios comentaron que ella era mucho para el joven.

Además, criticaron su apariencia pues surgieron comentarios racistas y discriminadores para el bailarín quien se veía feliz junto a la cantante.

“Rescatemos a Amy”, escribió un usuario. La respuesta de Amy Gutiérrez no se hizo esperar: “Rescata a los animales abandonados”. “¿No había otro?”, escribió otro cibernauta. “¿Pa qué? Si ya tengo todo”, resaltó.

“¿Quién es más probable que sea de San Juan de Lurigancho?”, se lee en otro comentario, por lo que la artista no soportó las críticas y respondió con todo.

Criticada por su orientación sexual

Por otro lado, la cantante también fue blanco de críticas al ser criticada por su orientación sexual, y es que la salsera se declaró pansexual.

“Entiendo que no todos tienen las mismas creencias o la misma mente abierta en muchas cosas y se respeta. Pero no me afectó en nada (las críticas). Mientras uno esté seguro de lo que es, de lo que quiere, todo está bien”, agregó para un medio local.