Milett Figueroa sobre su participación en ‘Bailando 2023′: “Sigo haciendo lo que me gusta”

Tras darse a conocer su participación en el programa ‘Bailando 2023′, Milett Figueroa decidió hablar sobre esta nueva oportunidad.

Recientemente se dio a conocer que la modelo Milett Figueroa será parte del programa argentino ‘Bailando 2023′. Esto ha causado una gran emoción en sus fans, quienes han quedado sorprendidos por la grata noticia.

Esto se dio a conocer gracias a Ángel Brito, conductor de Los Ángeles de la Mañana, pues fue el responsable de dar la gran noticia.

“Una chica peruana, influencer, que estuvo en ‘Masterchef’ (‘El Gran Chef’) de allá (Perú), es muy conocida y que se suma a ‘Bailando’. Se llama Milett y es muy bonita”, indicó el periodista, quien también será jurado en el concurso de baile.

Además, dio a conocer que la pareja de baile de la actriz será Martín Salwe, uno de los participantes más populares de ‘El Hotel de los Famosos’.

Tras esto, Milett decidió pronunciarse al respecto y habló brevemente sobre su participación en el programa de baile argentino.

¿Qué dijo Milett?

Pese a que la actriz no se había pronunciado sobre el tema ni siquiera en redes sociales, finalmente decidió salir al frente y comentar un poco al respecto. Durante la conferencia de prensa de la película ‘La Peor de mis Bodas 3′ habló sobre el proyecto indicando que lo que más le gusta es bailar.

“Todavía no puedo hablar del sobre ese tema, pero me encantaría y me emociona la posibilidad de ir a Argentina a trabajar. Definitivamente, este ha sido un gran año para mí, un año lleno de oportunidades, sigo haciendo lo que quiero y me gusta. El baile es uno de ellos”, indicó Milett muy contenta.

Peluchín la felicitó

Tras darse a conocer la noticia el conductor de ‘Amor y Fuego’ no dudó en destacar el talento de Milett para el baile.

“Si para algo tiene mucho talento es para el baile. Con la preparación que tiene y con su expertiz en el baile, va de alguna manera hacer un buen papel”, expresó el popular Peluchín.

Por su lado, Gigi Mitre cuestionó la participación de la actriz en el programa argentino, pues estarían buscando gente que haya estado involucrada en polémicas y la modelo habría mantenido su perfil bajo en los últimos meses.

“Me imagino que llevan gente que saben que van a hacer quilombo, aunque ahora Milett está alejada (de los escándalos), tiene otro perfil, no sabemos si ahí vaya a hacer (escándalos)”, comentó.